ЦСКА договорился о переходе вингера "Милана"

Фото: инстаграм Кастильехо/Автор неизвестен

Состав московского ЦСКА может пополнить футболист "Милана".

"Армейцы" согласовали с "россонери" аренду испанского вингера Самуэля Кастильехо до конца сезона без права выкупа, сообщает Milan Live со ссылкой на ютуб-канал журналиста Карло Пеллегатти.

По информации источника, футболист все еще не принял окончательного решения о переходе в российскую премьер-лигу.

Отметим, что испанец не был включен в заявку "Милана" для участия в Лиге чемпионов.

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