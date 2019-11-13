ЦСКА договорился о покупке хавбека "Нефтехимика" Макарова

Московский ЦСКА согласовал трансфер полузащитника "Нефтехимика" Дениса Макарова, сообщают российские СМИ.

21-летний футболист присоединится к армейцам зимой. За него заплатят 20 миллионов рублей (280 тысяч евро).

Макаров забил 11 голов в 17 матчах текущего розыгрыша ФНЛ. Он является лучшим бомбардиром "Нефтехимика". Рыночная стоимость игрока - 450 тысяч евро.

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