ЦСКА договорился о продлении контракта с основным полузащитником
Московский ЦСКА согласовал условия нового контракта с полузащитником Константином Кучаевым.
Как сообщают российские СМИ, стороны продлят сотрудничество до 2023 года. Действующий договор истекает по окончании нынешнего сезона.
Кучаев является воспитанником ЦСКА, за основную команду он выступает с апреля 2017 года, сыграл 65 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
Не пропустите: ЦСКА показал, что осталось за кадром матча Лиги Европы с "Эспаньолом". | http://soccernews.ru
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