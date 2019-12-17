ЦСКА договорился о продлении контракта с основным полузащитником

Московский ЦСКА согласовал условия нового контракта с полузащитником Константином Кучаевым.

Как сообщают российские СМИ, стороны продлят сотрудничество до 2023 года. Действующий договор истекает по окончании нынешнего сезона.

Кучаев является воспитанником ЦСКА, за основную команду он выступает с апреля 2017 года, сыграл 65 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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