ЦСКА договорился о продлении контракта с основным полузащитником

Теги цска москваконстантин кучаев

ЦСКА договорился о продлении контракта с основным полузащитником

Московский ЦСКА согласовал условия нового контракта с полузащитником Константином Кучаевым.

Как сообщают российские СМИ, стороны продлят сотрудничество до 2023 года. Действующий договор истекает по окончании нынешнего сезона.

Кучаев является воспитанником ЦСКА, за основную команду он выступает с апреля 2017 года, сыграл 65 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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