ЦСКА договорился о трансфере 20-летнего аргентинца
Полузащитник "Аргентинос Хуниорс" Фаусто Вера, вероятно, продолжит карьеру в московском ЦСКА.
По информации "Чемпионата", клубы согласовали переход 20-летнего футболиста. Сумма сделки - 8,5 миллионов евро + до 1,5 миллионов бонусов.
Впрочем, трансфер ещё может сорваться, ели сам аргентинец не захочет переезжать в Россию.
Вера - воспитанник "Аргентинос Хуниорс". За основную команду провёл 26 матчей и забил 1 гол.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
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|Ривер Плейт
|23
|47
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|Велес Сарсфилд
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|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
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|7
|Ланус
|23
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|8
|Сан Лоренцо
|23
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|Росарио Сентраль
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|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
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|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
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|Эстудиантес
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|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
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|17
|Банфилд
|23
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|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
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|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
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|23
|Колон
|23
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|24
|Годой Крус
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