ЦСКА договорился о трансфере 20-летнего аргентинца

Полузащитник "Аргентинос Хуниорс" Фаусто Вера, вероятно, продолжит карьеру в московском ЦСКА.

По информации "Чемпионата", клубы согласовали переход 20-летнего футболиста. Сумма сделки - 8,5 миллионов евро + до 1,5 миллионов бонусов.

Впрочем, трансфер ещё может сорваться, ели сам аргентинец не захочет переезжать в Россию.

Вера - воспитанник "Аргентинос Хуниорс". За основную команду провёл 26 матчей и забил 1 гол.

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