ЦСКА договорился о трансфере Шарлии

Защитник "Славена" Звонимир Шарлия продолжит карьеру в ЦСКА, сообщают российские СМИ.

Клубы договорились о годичной аренде 22-летнего футболиста с правом последующего выкупа.

Другие детали сделки пока неизвестны. В ближайшее время армейцы официально подтвердят трансфер хорвата.

В минувшем сезоне Шарлия сыграл за "Славен" 33 матча и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость – 450 тысяч евро.

Не пропустите: Глушаков стал игроком "Ахмата". | http://soccernews.ru