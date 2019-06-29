ЦСКА договорился о трансфере Шарлии

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ЦСКА договорился о трансфере Шарлии

Защитник "Славена" Звонимир Шарлия продолжит карьеру в ЦСКА, сообщают российские СМИ.

Клубы договорились о годичной аренде 22-летнего футболиста с правом последующего выкупа.

Другие детали сделки пока неизвестны. В ближайшее время армейцы официально подтвердят трансфер хорвата.

В минувшем сезоне Шарлия сыграл за "Славен" 33 матча и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость – 450 тысяч евро.

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