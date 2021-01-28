ЦСКА договорился с "Эвертоном" об аренде Тосуна

Форвард "Эвертона" Дженк Тосун может продолжить карьеру в ЦСКА.

Как сообщает Metaratings, москвичи почти согласовали с "ирисками" условия аренды нападающего с возможностью выкупа летом 2021 года.

Однако полностью сделку можно будет считать закрытой только, как на нее даст согласие сам игрок. Пока не ясно есть ли желание у 29-летнего турка выступать в России и какие у него будут финансовые запросы.



Сообщается, что главным конкурентом ЦСКА в борьбе за нападающего является бывший клуб Тосуна "Бешикташ".