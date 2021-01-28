ЦСКА договорился с "Эвертоном" об аренде Тосуна

Теги дженк тосунэвертонцска москватрансферы

ЦСКА договорился с "Эвертоном" об аренде ТосунаФорвард "Эвертона" Дженк Тосун может продолжить карьеру в ЦСКА.

Как сообщает Metaratings, москвичи почти согласовали с "ирисками" условия аренды нападающего с возможностью выкупа летом 2021 года.

Однако полностью сделку можно будет считать закрытой только, как на нее даст согласие сам игрок. Пока не ясно есть ли желание у 29-летнего турка выступать в России и какие у него будут финансовые запросы.

Сообщается, что главным конкурентом ЦСКА в борьбе за нападающего является бывший клуб Тосуна "Бешикташ".

ЦСКА с случае успешного завершения сделки будет в полном объеме выплачивать зарплату Тосуну.
В сезоне 2020/21 форвард выходил на поле в футболке "Эвертона" в семи матчах и смог забить один гол.

Читать также: ЦСКА сделал предложение по трансферу форварда сборной Турции | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" и "Рома" могут поменяться звездными игроками

"Интер" и "Рома" могут поменяться звездными игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов