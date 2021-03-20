ЦСКА договорился с Оличем
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Московский ЦСКА согласовал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера, утверждает "Чемпионат".
По информации источника, стороны уже обсуждают последние нюансы сотрудничества, и в ближайшее время клуб объявит о заключении контракта с хорватом.
Напомним, что сейчас армейцев возглавляет Виктор Гончаренко. Его контракт истекает в июне.
Олич, будучи футболистом, выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. Он входит в тренерский штаб сборной Хорватии.
Не пропустите: Олич определился, кто будет его помощником в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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