ЦСКА договорился с Оличем

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Московский ЦСКА согласовал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера, утверждает "Чемпионат".

По информации источника, стороны уже обсуждают последние нюансы сотрудничества, и в ближайшее время клуб объявит о заключении контракта с хорватом.

Напомним, что сейчас армейцев возглавляет Виктор Гончаренко. Его контракт истекает в июне.

Олич, будучи футболистом, выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. Он входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

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