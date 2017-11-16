ЦСКА должен будет выплатить более 1,5 миллиона евро одному из банков по решению суда

Теги цска москва

ЦСКА должен будет выплатить более 1,5 миллиона евро одному из банков по решению суда
Арбитражный суд Москвы взыскал с ЦСКА 1,55 миллиона евро в пользу одного из банков, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, армейский клуб не вернул во время кредит в размере 1,17 миллиона евро. Также ЦСКА придется оплатить задолженность по оплате процентов в размере 354 178,16 евро и процентов за пользование чужими денежными средствами - 31 722,49 евро.

Напомним, что ЦСКА прошлым летом из-за финансовых проблем не сумел приобрести ни одного футболиста.

Не пропустите: Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в октябре. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 16 33
2 Зенит Санкт-Петербург 16 30
3 Краснодар 16 27
4 ЦСКА Москва 16 26
5 Спартак Москва 16 25
6 Урал 16 24
7 Арсенал Тула 16 23
8 Уфа 16 21
9 Ахмат 16 21
10 Рубин 16 19
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Анжи 16 16
15 Динамо Москва 16 15
16 СКА Хабаровск 16 12
Полная таблица

топ-5 тегов