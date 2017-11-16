ЦСКА должен будет выплатить более 1,5 миллиона евро одному из банков по решению суда



Арбитражный суд Москвы взыскал с ЦСКА 1,55 миллиона евро в пользу одного из банков, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, армейский клуб не вернул во время кредит в размере 1,17 миллиона евро. Также ЦСКА придется оплатить задолженность по оплате процентов в размере 354 178,16 евро и процентов за пользование чужими денежными средствами - 31 722,49 евро.

Напомним, что ЦСКА прошлым летом из-за финансовых проблем не сумел приобрести ни одного футболиста.

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