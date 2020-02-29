ЦСКА дома едва не проиграл "Уралу" в 20-м туре РПЛ

В рамках 20-го тура РПЛ московский ЦСКА на своём поле избежал поражения в матче с "Уралом".

Гости вышли вперёд на 72-й минуте, однако гол Марио Фернандеса в компенсированное время позволил армейцам не проиграть.

ЦСКА – "Урал" - 1:1

Голы: Бикфалви, 72 - 0:1, Фернандес, 90 - 1:1.

ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Магнуссон, Васин, Фернандес, Сигурдссон, Обляков (Кучаев, 80), Влашич, Ахметов (Бистрович, 68), Дзагоев (Шкурин, 72), Чалов.

"Урал": Годзюр, Поляков, Вилюш, Кулаков, Золотов, Кухарчик, Димитров (Аугустыняк, 73), Егорычев, Бумаль, Бикфалви, Панюков (Погребняк, 79).

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