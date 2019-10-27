ЦСКА дома проиграл "Динамо" в матче РПЛ

"Динамо" обыграл ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ.

Единственный гол на 85-й минуте встречи забил нападающий Клинтон Нжи.

ЦСКА - "Динамо" - 0:1 (0:0)

Гол: Нжи, 85.

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Мариу Фернандес, Карпов (Шарлия, 82), Дивеев, Магнуссон, Обляков, Бистрович (Кучаев, 76), Бийол, Влашич, Ахметов (Сигурдссон, 58), Чалов.

"Динамо" (Москва): Шунин, Морозов, Плиев, Рыков, Ордец, Рауш, Нойштедтер, Каборе (Юсупов, 65), Панченко (Хильемарк, 68), Шиманьски (Нжи, 80), Игбун.

"Динамо" занимает 13 место в турнирной таблице, набрав 14 очков. У ЦСКА 26 очков и 5 позиция.

А еще: "Спартак" разгромил "Локомотив" в гостевом матче РПЛ | http://soccernews.ru