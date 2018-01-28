ЦСКА достиг договоренности по подписанию Мусы

Теги цска москвалестер ситиахмед муса

ЦСКА достиг договоренности по подписанию МусыМосковский ЦСКА достиг договоренности по подписанию форварда английского "Лестера" Ахмеда Мусы.

Об этом, как информирует Чемпионат, сообщил агент 25-летнего нападающего "лис" Тони Харрис. В частности, он рассказал: "Лестер" и ЦСКА действительно договорились о переходе Мусы. Ахмед перейдет в ЦСКА на правах аренды до конца сезона. Для завершения трансфера осталось пройти медицинское обследование. Оно состоится 29-го января".

Напомним, ранее сообщалось, что Муса пройдет медобследование в ЦСКА уже сегодня. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Марсель" и "Монако" сыграли вничью в результативном поединке

"Марсель" и "Монако" сыграли вничью в результативном поединке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов