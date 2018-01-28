ЦСКА достиг договоренности по подписанию Мусы

Московский ЦСКА достиг договоренности по подписанию форварда английского "Лестера" Ахмеда Мусы.

Об этом, как информирует Чемпионат, сообщил агент 25-летнего нападающего "лис" Тони Харрис. В частности, он рассказал: "Лестер" и ЦСКА действительно договорились о переходе Мусы. Ахмед перейдет в ЦСКА на правах аренды до конца сезона. Для завершения трансфера осталось пройти медицинское обследование. Оно состоится 29-го января".

Напомним, ранее сообщалось, что Муса пройдет медобследование в ЦСКА уже сегодня. | soccernews.ru