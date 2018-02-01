ЦСКА дозаявил игроков на плей-офф Лиги Европы

Московский ЦСКА дозаявил подписанных им в зимнее трансферное окно игроков на стадию плей-офф Лиги Европы.

Так, помочь армейцам в играх против сербской "Црвены Звезды" смогут полузащитник Кристиян Бистрович, ранее выступавший за хорватский "Славен Белупо", и форвард Ахмед Муса, права на которого принадлежат английскому "Лестеру".

Напомним, Муса отказал клубу Примеры ради ЦСКА. | soccernews.ru