ЦСКА дожимает "Локомотив" и становится обладателем Суперкубка России 2018

На стадионе в Нижнем Новгороде аншлаг – это все, что нужно было знать о Суперкубке России перед его началом. Атмосфера праздника, которая поселилась в сердцах российских болельщиков во время Чемпионата Мира, нашла свое воплощение и сегодня. Новый сезон приближается! Что касается составов команд, то здесь были очень интересные моменты. Если с "Локомотивом" все приблизительно понятно и его состав мало чем отличался от формации прошлого сезона, то у ЦСКА новое практически все. Да, остались опытные исполнители, которые в прошлом сезоне образовывали костяк команды – Акинфеев, Дзагоев, Фернандеш, однако, например, центр защиты обновился на 100% и сегодня был представлен в основном вновь подписанными футболистами.

Как раз футболисты ЦСКА начали матч немного активней. Уже на пятой минуте армейцы создали первый момент у ворот "железнодорожников". Витиньо здорово сместился к левому краю штрафной площади, раскрутил защитником и неожиданно пробил левой ногой в дальний угол ворот Гильерме. Голкипер совершенно не ждал такого развития событий и даже не шелохнулся, когда "круглый снаряд" уже приближался к дальней штанге. Но повезло! Как астероиды разминаются с планетами, так и мяч пролетел мимо каркаса.

На 13 минуте Виктор Гончаренко схватился за голову. Лидер ЦСКА Алан Дзагоев получил повреждение и не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел Щенников и уже через минуту создал опасный момент. Георгий подключился к атаке, воспользовался рикошетом и первым касанием мощно пробил с лета точно с линии штрафной площади. Однако, Гильерме был на нужном месте и успел выставить руки, чтобы отбить игровой снаряд.

После этого игра немного успокоилась. "Локомотив" отодвинул игру от своих ворот и даже попытался что-то создать впереди, но ни к чему опасному эти намерения не привели. Защитники ЦСКА стояли стеной и пресекали любую попытку доставки мяча в штрафную площадь. Период с 17 по 45 минуту отличался огромным количеством борьбы! А по ходу всей этой толкотни команды успели сбегать на "водопой", чтобы немного освежиться. Но это все! Объективно, все, команды показали в первом тайме – это перекаты мяча, дальние пасы и много борьбы.

Единственный шанс хоть как-то скрасить игру в первом тайме был у Дмитрия Баринова, который получил хороший пас от партнера по команде, вышел на оперативный простор, но перед самой линией штрафной площади немного отпустил игровой снаряд и не смог пробить акцентировано – мяч пролетел мимо ближнего угла.

Второй тайм начался так, как будто первый и не заканчивался. В самом начале команды не прибавили в скорости, хотя смогли организовать пару не очень опасных ударов. Сначала Миранчук стрелял с линии штрафной нерабочей ногой, и игровой снаряд прилетел точно в руки Акинфеева, а потом Витиньо не смог нанести толковый удар со штрафного. Первый момент во втором тайме, который хоть отдаленно был похож на опасный, создал Витиньо. На 61 минуте он обыграл Денисова вблизи штрафной площади и покатил мяч в дальний угол. Момент был перспективный, но выстрел получился не сильным, да еще и неточным.

После 65 минуты ЦСКА заметно, прибавил в скорости и стал куда активней нажимать на ворота "железнодорожников". А через 5 минут "Локомотив" поддержал темп армейцев, и игра наконец-то перешла на вторую передачу. В период с 74 по 76 минуты команды обменялись опасными угловыми. Сначала Чернов прибежал в чужую штрафную площадь и головой пробил точно под перекладину, но над Гильерме. Вратарь успел вытянуть руки вверх и забрать мяч. А уже через минуту "железнодорожники" опасно ответили усилиями Чорлуки. Хорват запустил мяч в дальний верхний угол, но игровой снаряд пролетел мимо каркаса ворот.А на 77 минуте хороший момент имел Жемалетдинов. Нападающий головой пробивал из пределов вратарской площади, но Игорь Акинфеев не терял бдительность и поймал мяч.

Но взрыв "Локомотива" был не долгим. Не вооруженным глазом стало заметно, что команда Юрия Сёмина заметно подустала. Нет, они не перестали атаковать, но их выпады стали более редким явлением и чаще превращались во владение ради владения, а не в точный и акцентированный удар. Парни Гончаренко решил не дожимать "железнодорожников" большими силами и тоже не особо усердствовали, постепенно переводя игру в дополнительный тайм.

Первый дополнительный тайм запомнился разве что тем, что у игроков обеих команд поочередно стали сводить ноги. Ну а также "пожаром" у ворот "Локомотива" на 110 минуте, когда сначала Марио Фернандес опасно пробивал по воротам после подачи с углового, но попал в Квирквелию, а уже через несколько мгновений Витиньо пытался сделать подачу во вратарскую, но игровой снаряд полетел таким образом, что ударился в перекладину и ушел за пределы поля.

А вот второй дополнительный тайм начался с гола. Молодой и задорный ЦСКА таки провел разительную атаку, которую точным ударом с неприятным рикошетом от газона закончил Хосонов. Игроки "Локомотива" долго апеллировали к арбитру, пытаясь доказать, что Витиньо, который пытался пяткой изменить траекторию мяча, был в офсайде, однако Безбородов не поддался и справедливо засчитал гол – 1:0.

А уже через шесть минут "железнодорожники" и вовсе остались в меньшинстве. Квирквелия решил вылить всю свою злость на Бекао и ударил бразильского центрального защитника ЦСКА ногой. Чистая красная!

На 120 минуте "Локомотив" мог спасти матч, однако, после заброса внутрь штрафной площади Джеферсон Фарфан не смог первым касание попасть по воротам и пробил значительно выше ворот. После этого все и закончилось. ЦСКА седьмой раз выигрывает Суперкубок России, Виктор Гончаренко добывает свой первый трофей у руля московских армейцев, а "железнодорожники" не показали ровным счетом ничего и оставили множество вопросов перед стартом нового сезона РПЛ. Но это потом! А пока – праздник!

ЦСКА – "Локомотив" – 1:0

Гол: Хосонов, 107 – 1:0.

Удаление: Квирквелия, 114

ЦСКА: Акинфеев – Бекао, Чернов, Магнуссон – Набабкин (Хосонов, 67), Бистрович, Дзагоев (Щенников, 13), Фернандес – Ефремов (Бийол, 81), Витиньо (Жамалетдинов, 117), Чалов.

"Локомотив": Гилерме – Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Идову, 91), Рыбус – И. Денисов (Тарасов, 106), Баринов – Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш (Жемалетдинов, 70) – Эдер (Фарфан, 91).

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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