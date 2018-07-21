ЦСКА - "Енисей" - 1:1 (ОБЗОР)

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ЦСКА - "Енисей" - 1:1 (ОБЗОР)Смотрите видеообзор товарищеского матча, в котором московский ЦСКА сыграл вничью с красноярским "Енисеем".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
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