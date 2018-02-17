ЦСКА – "Эсбьерг" - 0:0, "Ростов" – "Олесунн" - 2:1 (обзоры)

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ЦСКА – "Эсбьерг" - 0:0, "Ростов" – "Олесунн" - 2:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей с участием российских клубов.

ЦСКА – "Эсбьерг" - 0:0 

"Ростов" – "Олесунн" - 2:1

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