ЦСКА - "Гамбург" - 0:1 (обзор)

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ЦСКА - "Гамбург" - 0:1 (обзор)Смотрите видеообзор товарищеского матча, в котором московский ЦСКА минимально проиграл "Гамбургу".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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3 Хоффенхайм 34 55
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5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
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