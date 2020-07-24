ЦСКА готов отдать в аренду защитника Гогуа

Центральный защитник Седрик Гогуа не входит в планы тренерского штаба московского ЦСКА.

По информации Sport24, армейцы готовы рассмотреть предложения об аренде 26-летнего футболиста.

Сообщается, что ивуариец мог вернуться в "Тамбов", но сам отказался от такого варианта продолжения карьеры.

Прошлым летом ЦСКА купил Гогуа за 400 тысяч евро, но тот не заиграл в составе новой команды - всего 5 матчей и 1 забитый гол.

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