ЦСКА готов отдать в аренду защитника Гогуа

Теги цска москватамбовседрик гогуатрансферы

ЦСКА готов отдать в аренду защитника Гогуа

Центральный защитник Седрик Гогуа не входит в планы тренерского штаба московского ЦСКА.

По информации Sport24, армейцы готовы рассмотреть предложения об аренде 26-летнего футболиста.

Сообщается, что ивуариец мог вернуться в "Тамбов", но сам отказался от такого варианта продолжения карьеры.

Прошлым летом ЦСКА купил Гогуа за 400 тысяч евро, но тот не заиграл в составе новой команды - всего 5 матчей и 1 забитый гол.

Не пропустите: "Спартак" и ЦСКА поборются за сенегальского хавбека. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба рассказал, сколько голов забивали бы Роналду и Месси в РПЛ

Дзюба рассказал, сколько голов забивали бы Роналду и Месси в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов