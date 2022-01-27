ЦСКА готов отпустить Чалова в аренду, но при одном условии
ЦСКА проявляет интерес к форварду "Гвадалахары" Хосе Масиасу.
Как сообщает журналист Иван Карпов, "армейцы" могут прервать аренду игрока в "Хетафе", однако речь о выкупе пока не идет.
ЦСКА рассматривает вариант с арендой мексиканца с опцией выкупа, однако главная цель клуба - опорный полузащитник.
Отмечается, что в случае подписания Масиаса ЦСКА готов отпустить в аренду Федора Чалова. Ранее Чалов имел предложение от французского "Бреста".
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