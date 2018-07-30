ЦСКА готов отпустить Фернандеса в "Наполи" за 25 миллионов

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ЦСКА готов отпустить Фернандеса в "Наполи" за 25 миллионов

Защитник ЦСКА Марио Фернандес близок к уходу из клуба.

Как сообщает итальянская пресса, московский клуб согласился отпустить игрока в "Наполи" за 25 миллионов евро, однако неаполитанцы постараются немного сбить цену.

Отмечается, что "Наполи" может арендовать Фернандеса с опцией выкупа.

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