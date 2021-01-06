ЦСКА готов отпустить Гайча в "Боку Хуниорс"

ЦСКА ведет переговоры с "Бокой Хуниорс" по нападающему Адольфо Гайчу, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, московский клуб готов отдать форварда аргентинскому клубу в аренду с правом последующего выкупа. Впрочем, для перехода свое согласие должен дать сам Гайч.

Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года из "Сан-Лоренсо" за 8,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за российский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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