ЦСКА готов отпустить Влашича в "Зенит" за 45 миллионов евро

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ЦСКА готов отпустить Влашича в "Зенит" за 45 миллионов евро

ЦСКА намерен просить у "Зенита" 45 миллионов евро за трансфер хавбека Николы Влашича, утверждает "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что петербуржцы готовы заплатить за игрока 35 миллионов евро + бонусы

Покупку 22-летнего хорвата поддержал как главный тренер "Зенита" Сергей Семак, так и спортивный директор клуба Хавьер Рибальта.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года, сыграл 74 матча, забил 25 голов и сделал 16 ассистов.

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