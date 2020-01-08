ЦСКА готов приобрести форварда "Удинезе" Визеу

ЦСКА планирует перехватить трансферную цель бразильского "Атлетико Паранаэсе". Московский клуб интересуется форвардом "Удинезе" Фелипе Визеу. Об этом сообщает tuttoudinese.it.

По данным источника, футболист взял время, чтобы подумать над предложениями команд.

В "Удинезе" 22-летний нападающий играет с лета 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. 2019 год футболист провел в аренде в "Гремио".

А еще: Абрамович лично хочет видеть Чалова в ЦСКА| http://soccernews.ru