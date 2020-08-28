ЦСКА готов расстаться с двумя легионерами

Московский ЦСКА может уже этим летом избавиться от двух балканских полузащитников.

По информации "ЭкСпорт", армейцы готовы продать или отдать в аренду словенца Яку Бийола и хорвата Кристияна Бистровича.

Оба футболиста согласны сменить команду, поскольку понимают, что в составе ЦСКА у них не будет достаточного количества игровой практики.

Рыночная стоимость Бийола - 2,5 миллиона евро, а Бистровича - 3 миллиона.

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