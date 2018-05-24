ЦСКА готов расстаться с Головиным

Московский ЦСКА готов расстаться со своим ведущим полузащитником Александром Головиным, информирует bobsoccer.ru.

Однако, по сведениям источника, случиться это может только в том случае, если армейцы получат по 21-летнему хавбеку устраивающее их предложение.

В нынешнем сезоне Головин забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА.

Напомним, Дзагоев назвал лучший матч ЦСКА в сезоне. | soccernews.ru