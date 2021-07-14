ЦСКА готов расстаться с тремя легионерами

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ЦСКА готов расстаться с тремя легионерами

Фото: инстаграм Кристияна Бистровича/Автор неизвестен

Московский ЦСКА готов продать сразу трех футболистов в летнее трансферное окно, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, "армейцы" могут отпустить полузащитников Яку Бийола, Кристияна Бистровича, а также защитника Седрика Гогуа. По всем трем игрокам у ЦСКА есть неплохие предложения от других клубов.

В прошлом сезоне 23-летний хорват Бистрович на правах аренды играл за турецкую "Касымпашу", 22-летний словенец Бийол играл в аренде в "Ганновере", а 27-летний ивуариец на правах аренды выступал за "Ротор". 

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