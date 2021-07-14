ЦСКА готов расстаться с тремя легионерами
Фото: инстаграм Кристияна Бистровича/Автор неизвестен
Московский ЦСКА готов продать сразу трех футболистов в летнее трансферное окно, сообщает "Матч ТВ".
По сведениям источника, "армейцы" могут отпустить полузащитников Яку Бийола, Кристияна Бистровича, а также защитника Седрика Гогуа. По всем трем игрокам у ЦСКА есть неплохие предложения от других клубов.
В прошлом сезоне 23-летний хорват Бистрович на правах аренды играл за турецкую "Касымпашу", 22-летний словенец Бийол играл в аренде в "Ганновере", а 27-летний ивуариец на правах аренды выступал за "Ротор".
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