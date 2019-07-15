ЦСКА готов заплатить 12 миллионов евро за бразильского форварда

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ЦСКА готов заплатить 12 миллионов евро за бразильского форварда
ЦСКА проявляет интерес к нападающему "Флуминенсе" Педро Гильерме Абреу, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, московский клуб хочет купить форварда в летнее трансферное и готов заплатить за него 12 миллионов евро. Также бразилец находится в сфере интересов "Манчестер Юнайтед".

22-летний Педро является воспитанником "Флуминенсе". За первую команду он выступает с 2016 года. Всего провел за клуб 51 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 июля 2021 года.

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