ЦСКА готов заплатить за Боженика в два раза больше, чем "Гамбург"

Московский ЦСКА остаётся в гонке за нападающим "Жилины" Робертом Божеником, сообщает Bild.

По сведениям издания, несмотря на отказ самого футболиста переезжать в Россию, армейцы ведут переговоры о его трансфере.

За 20-летнего словака ЦСКА готов заплатить 6 миллионов евро. Это предложение в два раза выше, чем у "Гамбурга", который также претендует на форварда.

Рыночная стоимость Боженика оценивается в 1 миллион евро. В составе "Жилины" воспитанник клуба сыграл 58 матчей и забил 19 голов.

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