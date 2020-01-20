ЦСКА готов заплатить за Боженика в два раза больше, чем "Гамбург"
Московский ЦСКА остаётся в гонке за нападающим "Жилины" Робертом Божеником, сообщает Bild.
По сведениям издания, несмотря на отказ самого футболиста переезжать в Россию, армейцы ведут переговоры о его трансфере.
За 20-летнего словака ЦСКА готов заплатить 6 миллионов евро. Это предложение в два раза выше, чем у "Гамбурга", который также претендует на форварда.
Рыночная стоимость Боженика оценивается в 1 миллион евро. В составе "Жилины" воспитанник клуба сыграл 58 матчей и забил 19 голов.
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|Команда
|М
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|18
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|18
|31
|4
|Хайденхайм
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|Оснабрюк
|18
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|Ян Регенсбург
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|Зандхаузен
|18
|24
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|Санкт-Паули
|18
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|Дармштадт 98
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|Ганновер 96
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|Бохум
|18
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|15
|Карлсруэ СК
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|20
|16
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|18
|19
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|Вехен Висбаден
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|Динамо Дрезден
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|13