ЦСКА готов заплатить за Вендела 7 миллионов евро

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ЦСКА готов заплатить за Вендела 7 миллионов евроРуководство ЦСКА намерено подписать полузащитника "Флуминенсе" Вендела уже этим летом.

Как утверждает Canalflunews, за бразильца россияне заплатят более 7 миллионов евро.

В свою очередь "Флуминенсе" требует за хавбека не менее 13 миллионов. 

В текущем сезоне Вендел провел 22 матча во всех турнирах, забив четыре гола и сделав две голевые передачи. 

Читайте: Кариока и Венделл вызваны в сборную Бразилии | http://soccernews.ru

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