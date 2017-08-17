ЦСКА готов заплатить за Вендела 7 миллионов евро

Руководство ЦСКА намерено подписать полузащитника "Флуминенсе" Вендела уже этим летом.

Как утверждает Canalflunews, за бразильца россияне заплатят более 7 миллионов евро.

В свою очередь "Флуминенсе" требует за хавбека не менее 13 миллионов.

В текущем сезоне Вендел провел 22 матча во всех турнирах, забив четыре гола и сделав две голевые передачи.

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