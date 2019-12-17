ЦСКА готовит апелляцию на решение об отстранении Гинера

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о намерениях клуба оспорить дисквалификацию президента Евгения Гинера.

"Пока мы не получили решения комитета по этике - ни мотивировочную, ни резолютивную части. Но после того, как оно поступит в клуб, рассмотрим возможность подачи апелляции. И скорее всего, её подготовим", - сказал Бабаев.

Напомним, что Гинера отстранили от футбольной деятельности на 15 месяцев, 12 из которых условно, а также оштрафовали на миллион рублей.

Президент армейского клуба ранее назвал главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова "конченым негодяем", добавив, что тот "должен застрелиться".

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