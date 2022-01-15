ЦСКА готовит новый контракт для Магнуссона

Фото твиттер ЦСКА

Московский ЦСКА определился с будущим центрального защитника Хердура Магнуссона.

По информации журналиста Максима Фридмана, армейцы решили продлить с игроком контракт, истекающий ближайшим летом.

Сообщается, что 28-летнему футболисту собираются предложить новое соглашение до 2024 года.

Напомним, что с апреля Магнуссон восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава.

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