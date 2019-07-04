ЦСКА готовит предложение по форварду "Марселя"

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ЦСКА готовит предложение по форварду "Марселя"

Форвард "Марселя" Клинтон Н’Жи попал в сферу интересов ЦСКА.

Как сообщает журналист Гийома Тарпи, "армейцы" готовы выложить за камерунца 7 миллионов евро. Ранее интерес к игроку также проявлял "Краснодар".

Соглашение Н’Жи с клубом действует до лета 2020 года. В минувшем сезоне на счету игрока три забитых мяча и два ассиста в 21 игре.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

У меня в Fifa 16 он был хорош в контратаках несмотря на рейтинг.

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