ЦСКА готовит предложение по хавбеку "Уфы"

Журналист и телекомментатор Нобель Арустамян назвал одну из зимних трансферных целей ЦСКА.

По его информации, армейский клуб всерьёз нацелился на полузащитника "Уфы" Даниила Фомина.

Ожидается, что ЦСКА сделает официальное предложение о покупке воспитанника "Краснодара" ближайшей зимой.

В текущем сезоне Фомин сыграл за "Уфу" 16 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 1 миллион евро.

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