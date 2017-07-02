ЦСКА готовит предложение по защитнику "Коринтианса"

Теги коринтиансцска москвабордогильерме арана

ЦСКА готовит предложение по защитнику "Коринтианса"Московский ЦСКА готовит предложение по защитнику бразильского "Коринтианса" Гильерме Аране, информирует чемпионат.com.

По сведениям ресурса, армейцы будут готовы заплатить за 20-летнего бека порядка 8-10 млн евро. Однако "Коринтианс" не готов отпускать перспективного игрока, на которого также претендует французский "Бордо", менее чем за 15 млн евро.

Напомним, также ЦСКА интересуется Индио. | soccernews.ru

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