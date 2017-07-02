ЦСКА готовит предложение по защитнику "Коринтианса"

Московский ЦСКА готовит предложение по защитнику бразильского "Коринтианса" Гильерме Аране, информирует чемпионат.com.

По сведениям ресурса, армейцы будут готовы заплатить за 20-летнего бека порядка 8-10 млн евро. Однако "Коринтианс" не готов отпускать перспективного игрока, на которого также претендует французский "Бордо", менее чем за 15 млн евро.

Напомним, также ЦСКА интересуется Индио. | soccernews.ru