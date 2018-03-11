ЦСКА громит "Ахмат" в Грозном и выходит на второе место в чемпионате

Московский ЦСКА после энергозатратного поединка в Лиге Европы против "Лиона" отправился в Грозный, где ему противостоял местный "Ахмат". После осечки "Зенита" в матче с "Ростовом", армейцы имели все шансы обойти своего конкурента в турнирной таблице. У хозяев же были свои цели на остаток сезона, которые не связаны с попаданием в еврокубки, однако на домашней арене легко с "волками" никому не приходится.

Уверенно начали поединок гости "Ахмат Арены" и уже на 6-й минуте забили они быстрый мяч: Вернблум отыгрался с Витиньо и покатил правее на Головина, который отправил сферу аккурат в дальний угол – 0:1. Тут же проснулись грозненцы, обрушив шквал атак на ворота Акинфеева. В концовке одной из них Балай вырвался к левому углу вратарской и выстрелил в ближний угол, но пробить голкипера ЦСКА ему не удалось.

Ближе к середине тайма гости отодвинули игру от своих ворот, и уже "Ахмат" судорожно отбивался от атак московской команды. Самый реальный шанс забить упустил Витиньо: после навеса Мусы от лицевой бразилец кивком головы отправил мяч рядом со штангой. "Волки" ответили мощнейшим дальним ударом Исмаэля, после которого сфера пролетела в опасной близости от рамки ворот ЦСКА.

Вскоре стало очевидно, что ворота ЦСКА просто заколдованы. Сначала, после подачи с углового, кто-то из игроков "Ахмата" направил мяч в перекладину, затем, после добивания хозяев, Акинфеев выносил сферу уже с ленточки собственных ворот. В следующем эпизоде четыре игрока грозненцев вывалились на одного Игоря, но Роши не оценил ситуацию и пробил по центру ворот.

Следующая же атака стала голевой, вот только забил опять ЦСКА. Муса с левого фланга покатил в центр на Витиньо, который с линии штрафной отправил мяч в угол ворот Гудиева – 0:2. "Ахмат" упустил еще несколько голевых моментов, Дзагоев не попал по пустым воротам, и команды ушли на перерыв.

Вторую половину встречи соперники начали поспокойнее, и вскоре Виктор Гончаренко заменил Витиньо на Алексея Березуцкого, показав свои намерения укрепить оборону армейцев. Команды обменивались атаками на ворота друг друга, вот только футболисты ЦСКА старались, в первую очередь, сбить темп игры, и это им вполне удавалось.

Весь атакующий запал "Ахмата" куда-то испарился, и гости уверенно вели игру, порой просто перекатывая мяч в центре поля. Усыпили бдительность хозяев армейцы, и в середине тайма сделали они счет разгромным. Это Игнашевич остался совершенно один перед чужой вратарской после подачи с угла поля и отправил головой мяч в сетку без шансов для Гудиева – 0:3.

После третьего гола хозяева уже потеряли веру в возможность спасти этот матч, а их наступательные действия потеряли всякий смысл. ЦСКА как будто тренировал игру в обороне, сознательно расположившись за линией мяча. В концовке поединка еще и Муса запорол два выхода один на один с голкипером грозненцев, оставив счет на табло без изменений.

Заслуженная победа ЦСКА, который выглядел увереннее на протяжении всего матча, не говоря уже о реализации созданных моментов. Армейцы точно обходят в турнирной таблице "Зенит" и "Краснодар" и поднимают себе настроение перед выездом в Лион.

"Ахмат" – ЦСКА – 0:3

Голы: Головин, 6 – 0:1, Витиньо, 28 – 0:2, Игнашевич, 68 – 0:3

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Лео Жаба (Мбенг, 68), Мохаммади, Исмаэл, Швец, Иванов, Роши, Митришев (Бериша, 79), Балай.

ЦСКА: Акинфеев, Вернблум, Василий Березуцкий, Игнашевич, Натхо, (Бистрович, 82) Щенников, Набабкин, Дзагоев (Кучаев, 65), Головин, Муса, Витиньо (Алексей Березуцкий, 54).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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