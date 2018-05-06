ЦСКА громит тульский "Арсенал" и возвращается на третью строчку

Воскресная программа 29-го тура российской Премьер-Лиги завершалась матчем на "ВЭБ Арене", где местный ЦСКА принимал тульский "Арсенал". В этом сезоне "канониры" зарекомендовали себя бойцовской командой, лучшей, не считая топовой пятерки. Именно поэтому "армейцы" ожидали серьезное сопротивление со стороны соперника. Стоит также отметить, что самим москвичам очки нужны были позарез, в свете побед главных конкурентов и борьбы за место в зоне Лиги чемпионов.

Уже в самом дебюте встречи подопечным Виктора Гончаренко удалось забить гол. Витиньо получил пас от Головина на дуге штрафной и мягко пробросил левее в штрафную. Туда рванул Чалов, вывалился один на один с кипером и протокнул мяч под падающим Обуховым. Защитник вынести сферу не успел – 1:0.

"Арсенал" пошел было вперед, но уже на 11-й минуте во второй раз начал с центра поля. Витиньо прострелил с правого фланга, а Муса, сыграв на опережение, отправил мяч от перекладины в ворота – 2:0.

А когда на 21-й минуте Чалов сделал дубль, ни о какой серьезности в этом противостоянии речь уже не шла. Тулякам было впору думать как избежать погрома, ибо у москвичей игра шла на загляденье. Чалов же забил второй мяч после розыгрыша углового. Василий Березуцкий выпрыгнул выше всех, нанес удар головой под дальнюю штангу, а Фёдор просто подправил снаряд в сетку – 3:0.

Имея солидный задел, "армейцы" немного сбавили обороты, но только на время. Перед перерывом игроки ЦСКА добили полуживого соперника двумя контрольными выстрелами. Настоящий шедевр удался Александру Головину. Быстрая атака хозяев поля пошла розыгрыша углового "Арсеналом". Далее Чалов бросил в прорыв Головина, тот промчал пол поля и уже в штрафной финтом убрал двух защитников, а затем издевательски прокинул мяч мимо Обухова – 4:0.

Через каких-то три минуты Чалов оформил хет-трик. Еще один скоростной выпад подопечных Виктора Гончаренко, Витиньо прокинул мяч на Головина чуть правее, тот протащил снаряд к штрафной и выложил его в центр на ногу Чалову. Федор сходу спокойно расстрелял ворота "канониров": 5:0 к 43-й минуте – такого не пожелаешь и врагу.

Избиение туляков продолжилось сразу после перерыва, когда свой второй гол в матче забил Муса. Головин с правого фланга отдал пас ближе к центру на Чалова. Федор развернулся и моментально запустил мяч в штрафную левее центра на Мусу. Ахмед выскочил один на один с Обуховым и перебросил сферу над кипером – 6:0.

Однако, продолжения не последовало. "Арсеналу" откровенно повезло, что счет не стал двузначным. А ведь моменты у "армейцев" для этого были.

Так на 68-й минуте Обухов вытащил практически мертвый мяч после удара Витиньо, а через время голкипер "канониров" пальчиками дотянулся до мяча после удара Мусы, и снаряд вонзился в стойку. У гостей же за весь матч ничего опасного не было. Уже в компенсированное время мог найти свой шанс Дзюба после розыгрыша стандарта, но это был не день "Арсенала".

ЦСКА – "Арсенал" Тула – 6:0

Голы: Чалов, 2 – 1:0. Муса, 11 – 2:0. Чалов, 21 – 3:0. Головин, 40 – 4:0. Чалов, 43 – 5:0. Муса, 49 – 6:0.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В.Березуцкий, Фернандес, Кучаев (Бистрович, 31), Натхо, Головин (Жамалетдинов, 76), Витиньо, Муса, Чалов (Хосонов, 88).

Арсенал: Обухов, Сунзу, Беляев, Альварес, Берхамов, Ткачев, Горбатенко, Чаушич, Александров, Дзюба, Кангва (Хагуш, 59).

Александр Никитин | http://soccernews.ru