ЦСКА грозит серьезное наказание из-за фанатов
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза может наказать московский ЦСКА за использование фанатами пиротехники во время матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом" (0:2), сообщает Sport24.
По сведениям источника, "армейцам" грозит полное или частичное закрытие трибун на срок от одного до трех матчей. Кроме того, клуб может быть оштрафован на 125 тысяч рублей. Решение будет принято 2 ноября.
Напомним, что по окончании матча ЦСКА - "Зенит" фанатов в течение нескольких часов не выпускали со стадионов. Более 400 болельщиков московского клуба были арестованы и погружены в автозаки.
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