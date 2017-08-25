ЦСКА хочет арендовать Смолова

Форвард "Краснодара" Фёдор Смолов может перейти в ЦСКА, сообщают российские СМИ.

Известно, что переговоры о трансфере находятся на стадии завершения. Скорее всего, речь идёт об аренде на один сезон.

"Краснодар" готов отпустить Смолова в ЦСКА, так как "быки" вылетели из еврокубков, а сам нападающий сборной России очень хочет заявить о себе на европейском уровне.

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