ЦСКА хочет этим летом купить форварда "Васко да Гама" Маррони

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ЦСКА хочет этим летом купить форварда "Васко да Гама" Маррони

ЦСКА хочет этим летом приобрести игрока "Васко да Гама" Маррони. Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным источника, 20-летний бразилец является одним из вариантов на покупку. Клуб, в котором он играет, на данный момент испытывает финансовые проблемы, поэтому может продать Маррони за 200 тысяч евро. 

Ранее сообщалось, что московский клуб хочет приобрести другого игрока бразильского клуба - Лукаса Сантоса.

После девяти туров "Васко да Гама" занимает 15 место в турнирной таблице чемпионата Бразилии. Нападающий в минувшем сезоне участвовал в 8 матчах, отметившись 1 ассистом.

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