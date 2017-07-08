ЦСКА хочет купить бразильского защитника Лео Пеле

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ЦСКА хочет купить бразильского защитника Лео Пеле

ЦСКА проявляет интерес к левому защитнику "Флуминенсе" Лео Пеле, сообщает твиттер FluBase.

По сведениям источника, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

21-летний Пеле выступает за "Флуминенсе" с 2015 года, провел за клуб 46 матчей и забил 2 гола. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2019 года.

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