ЦСКА хочет купить игрока из чемпионата России

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ЦСКА хочет купить игрока из чемпионата России
Известный комментатор Нобель Арустамян заявил, что ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику "Уфы" Ивану Облякову.

"ЦСКА продолжает поиски футболистов и за рубежом, и в России. Так, например, клуб продолжает проявлять интерес к Ивану Облякову из "Уфы". Армейцы уже делали запрос по Облякову в "Уфу" еще в конце весны. Они знают, условия, на которых его отпустит "Уфа".

ЦСКА взвешивает, готов ли клуб потратить деньги на Облякова, который, вполне возможно, в будущем станет звездой российского футбола", – приводят слова Арустамяна российские СМИ.

В прошлом сезоне 20-летний Обляков, являющийся воспитанником "Зенита", провел за "Уфу" 21 матч, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. 

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