ЦСКА хочет купить игрока "Тулузы"

Форвард "Тулузы" Яя Саного может перейти в московский ЦСКА. Об этом пишет Footmercato.

По данным издания, красно-синие хотят купить 26-летнего француза. Его трансферная стоимость - 2,5 миллиона евро.

Агент Саного заявил, что в игроке также заинтересованы клубы Англии.

Игрок перешел во французский клуб летом 2017 года. В минувшем сезоне он участвовал в 23 матчах Лиги 1, забив 3 гола.

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