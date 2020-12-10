ЦСКА хочет купить нападающего "Монако"
Московский ЦСКА проявляет интерес к нигерийскому нападающему "Монако" Генри Оньекуру, сообщает Milli Gazete.
По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также в услугах форварда заинтересован "Галатасарай", за который он выступал во второй половине прошлого сезона на правах аренды.
Стоит отметить, что ЦСКА уже интересовался Оньекуру в 2019 году, но тогда нигериец отказался переезжать в Россию.
В нынешнем сезоне 23-летний Оньекуру провел за "Монако" четыре матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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