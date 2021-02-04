ЦСКА хочет купить норвежского хавбека

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ЦСКА хочет купить норвежского хавбека

Московский ЦСКА нацелился на полузащитника "Стабека" Эмиля Бохинена, сообщает VG.

По информации источника, армейцы уже ведут конкретные переговоры о переходе 21-летнего футболиста этой зимой.

Рыночная стоимость норвежского хавбека оценивается в 1,3 миллиона евро.

Бохинен является воспитанником "Стабека", сыграл 73 матча, забил 9 голов и сделал 10 ассистов.

Не пропустите: ЦСКА нацелился на экс-нападающего "Зенита". | http://soccernews.ru
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