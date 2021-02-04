ЦСКА хочет купить норвежского хавбека
Московский ЦСКА нацелился на полузащитника "Стабека" Эмиля Бохинена, сообщает VG.
По информации источника, армейцы уже ведут конкретные переговоры о переходе 21-летнего футболиста этой зимой.
Рыночная стоимость норвежского хавбека оценивается в 1,3 миллиона евро.
Бохинен является воспитанником "Стабека", сыграл 73 матча, забил 9 голов и сделал 10 ассистов.
Не пропустите: ЦСКА нацелился на экс-нападающего "Зенита". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Молде
|30
|68
|2
|Будё / Глимт
|30
|54
|3
|Русенборг
|30
|52
|4
|Одд Гренланд
|30
|52
|5
|Викинг
|30
|47
|6
|Кристиансунд
|30
|41
|7
|Хаугесунд
|30
|40
|8
|Стабек
|30
|40
|9
|Бранн
|30
|40
|10
|Волеренга
|30
|34
|11
|Стремсгодсет
|30
|32
|12
|Сарпсборг 08
|30
|30
|13
|Мьендален
|30
|30
|14
|Лиллестрем
|30
|30
|15
|Тромсе
|30
|30
|16
|Ранхейм
|30
|27