ЦСКА хочет купить одного из лидеров "Ростова"

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ЦСКА хочет купить одного из лидеров "Ростова"

Московский ЦСКА нацелился на ведущего защитника "Ростова" Евгения Чернова, сообщают российские СМИ.

Сумма возможного трансфера оценивается в 3 миллиона евро. Помимо армейцев на 27-летнего футболиста претендуют и другие клубы.

Чернов выступает за "Ростов" с февраля этого года, сыграл 34 матча и сделал 4 ассиста.

Рыночная стоимость игрока - 2,8 миллиона евро.

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