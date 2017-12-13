ЦСКА хочет купить венесуэльского хавбека Отеро



ЦСКА проявляет интерес к венесуэльскому полузащитнику "Атлетико Минейро" Ромуло Отеро, сообщает Globo Esporte.

По сведениям издания, московский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем бразильцы не горят желанием с ним расставаться и собираются продлить с Отеро контракт, который действует до 2020 года.

25-летний Отеро выступает за "Атлетико Минейро" с 2016 года, провел за клуб 73 матча и забил 17 голов. За сборную Венесуэлы сыграл 27 матчей и забил 7 голов.

Не пропустите: Бутенко: "Вернблум неосторожно сыграл в эпизоде с Пашаличем". | http://soccernews.ru