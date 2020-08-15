ЦСКА хочет купить защитника "Интернасьонала"
Московский ЦСКА намерен укрепить центр обороны во время летнего трансферного окна.
В связи с этим, как сообщает Globo Esporte, армейцы нацелились на защитника "Интернасьонала" Бруно Фукса.
По информации источника, за бразильца ЦСКА готов заплатить 7 миллионов евро, хотя за него требуют 10 миллионов.
Конкуренцию российскому клубу в гонке за Фуксом составят "Монако", "Лилль" и "Милан".
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