ЦСКА хочет купить защитника "Интернасьонала"

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ЦСКА хочет купить защитника "Интернасьонала"

Московский ЦСКА намерен укрепить центр обороны во время летнего трансферного окна.

В связи с этим, как сообщает Globo Esporte, армейцы нацелились на защитника "Интернасьонала" Бруно Фукса.

По информации источника, за бразильца ЦСКА готов заплатить 7 миллионов евро, хотя за него требуют 10 миллионов.

Конкуренцию российскому клубу в гонке за Фуксом составят "Монако", "Лилль" и "Милан".

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