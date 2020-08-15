ЦСКА хочет купить защитника "Интернасьонала"

Московский ЦСКА намерен укрепить центр обороны во время летнего трансферного окна.

В связи с этим, как сообщает Globo Esporte, армейцы нацелились на защитника "Интернасьонала" Бруно Фукса.

По информации источника, за бразильца ЦСКА готов заплатить 7 миллионов евро, хотя за него требуют 10 миллионов.

Конкуренцию российскому клубу в гонке за Фуксом составят "Монако", "Лилль" и "Милан".

Не пропустите: В ЦСКА пообещали построить сильнейшую команду в клубной истории. | http://soccernews.ru