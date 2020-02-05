ЦСКА хочет перехватить трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

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ЦСКА хочет перехватить трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

ЦСКА проявляет интерес к нападающему "Флуминенсе" Маркосу Пауло, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, российский клуб хочет арендовать футболиста в зимнее трансферное окно сроком на полгода. Впрочем, данный момент может не устроить бразильцев, которые предпочитают продать игрока за 15 миллионов евро. Форвард также входит в сферу интересов "Реала" и "Барселоны".

19-летний Маркос Пауло в прошлом сезоне провел за "Флуминенсе" 24 матча в чемпионате Бразилии, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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