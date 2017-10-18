ЦСКА хочет перехватить у "Челси" форварда Боаки

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ЦСКА хочет перехватить у "Челси" форварда Боаки

ЦСКА проявляет интерес к ганскому нападающему "Црвены Звезды" Ричмонду Боаки, сообщает GHANASoccernet.

По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также форвардом интересуются "Эвертон", "Челси" и "Андерлехт".

В этом сезоне 24-летний Боаки провел за 8 матчей в чемпионате Сербии восемь матчей и забил 4 гола.

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