ЦСКА хочет перехватить у "Челси" форварда Боаки

ЦСКА проявляет интерес к ганскому нападающему "Црвены Звезды" Ричмонду Боаки, сообщает GHANASoccernet.

По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также форвардом интересуются "Эвертон", "Челси" и "Андерлехт".

В этом сезоне 24-летний Боаки провел за 8 матчей в чемпионате Сербии восемь матчей и забил 4 гола.

Не пропустите: Бабаев рассказал о несостоявшемся переходе Мхитаряна в ЦСКА. | http://soccernews.ru