ЦСКА хочет подписать хавбека "Палмейраса"
Фото: Web24 News
Хавбек "Палмейраса" Рафаэль Вейга может перебраться в Россию.
По сведениям Central da Bola, в услугах 25-летнего бразильца заинтересован ЦСКА. Отмечается, что конкуренцию "армейцам" в борьбе за игрока составит "Вольфсбург".
Трансферная стоимость футболиста оценивается в 4,5 миллиона евро. Его контракт с клубом истекает в декабре 2023 года.
В этом сезоне Вейга провел 26 игр, забил 11 голов и отдал один ассист.
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