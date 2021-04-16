ЦСКА хочет подписать хавбека "Палмейраса"

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Хавбек "Палмейраса" Рафаэль Вейга может перебраться в Россию.

По сведениям Central da Bola, в услугах 25-летнего бразильца заинтересован ЦСКА. Отмечается, что конкуренцию "армейцам" в борьбе за игрока составит "Вольфсбург".

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 4,5 миллиона евро. Его контракт с клубом истекает в декабре 2023 года.

В этом сезоне Вейга провел 26 игр, забил 11 голов и отдал один ассист.

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