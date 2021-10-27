ЦСКА хочет продлить контракт с Бийолом

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ЦСКА хочет продлить контракт с Бийолом Фото: Википедия

ЦСКА хочет продлить контракт с хавбеком Якой Бийолом.

Как сообщает Sportbox, руководство "армейцев" планирует в ближайшее время начать переговоры с футболистом. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, что минувшим летом ЦСКА отказался продать Бийола в Англию.

В этом сезоне Бийол провел 12 игр, в которых отметился одним голом.

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